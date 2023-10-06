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        Haberler Dünya ABD'nin yaptırım listesindeki Ahmedinejad "güvenlik sorumluluğunu üstlenerek" ülke dışına çıktı

        ABD'nin yaptırım listesindeki Ahmedinejad "güvenlik sorumluluğunu üstlenerek" ülke dışına çıktı

        İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, "güvenlik sorumluluğunu üstlenerek" yurt dışına çıktığı bildirildi. Ahmedinejad'ın Guatemala'ya gittiği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:46
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        Ahmedinejad ülkeyi terk etti
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        Güvenlik gerekçesiyle ülke dışına çıkışına izin verilmeyen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Guatemala'ya gittiği bildirildi.

        İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Ahmedinejad'ın gezinin "güvenlik sorumluluğunu üstlenerek" yurt dışına çıkma izni aldığını aktardı.

        Haberde, Ahmedinejad’ın Guatemala’ya gittiği kaydedilirken sosyal medyada Ahmedinejad'ın uçağa doğru yürüdüğü anlar paylaşıldı.

        Ahmedinejad’ın, Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya gitmek üzere dün geldiği Tahran'daki havaalanında pasaportuna el konulduğu ve ülke dışına çıkışına izin verilmediği belirtilmişti.

        İranlı güvenlik yetkilileri, ABD yönetimi tarafından kısa süre önce yaptırım listesine alınan Ahmedinejad'ın tutuklanma ihtimali nedeniyle ülke dışına çıkışına izin verilmediğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Mahmud Ahmedinejad
        #iran
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