İHA

Yeni tip koronavirüs salgının merkez üssü ABD’de donanmanın salgında ikinci dalganın yaşamasından korkuluyor. ABD Donanmasına bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde geçtiğimiz aylarda bine yakın personelde koronavirüs tespit edilirken, 1 denizci hayatını kaybetmişti. Gemi salgın nedeni ile Guam’a demirleyerek, tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından tüm personel karantinaya alınmış ve tedavilerinin ardından göreve geri dönmüşlerdi.

Göreve geri dönen 5 denizcide yeniden koronavirüs tespit edilirken, salgında ikinci dalga korkusu yaşandı. Donanma Sözcüsü Binbaşı Myers Vasquez, yaptığı açıklamada, "Askerler, derhal gemiden indirildi ve tekrar karantinaya alındı. Yakın temasta oldukları kişiler tespit edilip gerekli tıbbi destek sağlandı" dedi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise konuya dair yaptığı açıklamada koronavirüs bulaşan askerlerin hızlı bir şekilde tespit edilerek, gemiden indirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Hoffman, "Gemiyi tekrar göreve çıkarmak için gerekli tüm adımları atacağız" ifadesini kullandı.

Öte yandan geminin eski kaptanı Albay Brett Cozier’inin geçtiğimiz aylarda Pentagona, gemide yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile yazdığı ve tahliye talebinde bulunduğu mektubun basına sızmasının ardından ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.