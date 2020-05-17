ABD'nin Trablus Büyükelçisi: "Hafter müzakereye izin vermezse tüm meşruiyetini yitirir"

Kuds el-Arabi gazetesine konuşan Norland, Libyalılar ve Libyalı yöneticiler ile görüşmelerinde ABD’nin Libya’daki rolünü önemsediklerini ve Libya’nın yeniden yapılanmasında daha fazla rol oynamasını istediklerini gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Norland, "Hafter’in nüfuzu var ama sanırım bunun devam eden çatışmalarla her geçen gün eridiğini fark edecek kadar zekidir. Hafter, doğunun müzakere etmesine izin vermediği sürece tüm politik meşruiyetini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Onu destekleyen ülkeler terörizmle mücadeledeki hedeflerinin Libya Ulusal Ordusunun saldırısıyla zayıfladığını fark etmeye başladılar." ifadesini kullandı.
ABD’nin, Libya’daki sorunun çözümü için İtalya’nın da içinde bulunduğu birkaç ülke ile iş birliği yapılması gerektiğinin farkında olduğunu kaydeden Norland, "ABD, Libya Ulusal Ordusunun (Hafter milisleri) Trablus’a saldırısının sona ermesini, kalıcı ateşkes ve soruna müzakere yoluyla barışçıl çözüm görmek istiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
- Libya’da vekaletle bölgesel savaş
Norland, Libya’da şu anda yaşananların vekalet savaşı olduğunu belirterek, Vatiyye Askeri Hava Üssü’ndeki çatışmaları tehlikeli bir tırmanış olarak yorumladı.
Savaşa, uçakların da dahil olabileceğinin altını çizen Amerikan Büyükelçisi, doğudan Trablus’a yapılan saldırının gerginliği artırdığını ve saldırının durmasının gerektiğini kaydetti.
Norland, Libya’ya yabancıların müdahalesinin artmasının ülkeye daha fazla gelişmiş silahın girişinin önünü açacağı ve bunun daha fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olacağını vurguladı.
Yabancı müdahalesinin Libyalıların ülkelerindeki egemenliklerini kaybetmesine dahi neden olabileceğinin altını çizen Norland, Libya’da "vekaletle bölgesel savaş" yaşandığını ve asıl sıkıntının savaşın bölgedeki ülkeler arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesi ihtimali olduğunu ve bundan uzak durulması gerektiğini söyledi.
Büyükelçi Norland, "Hiçbir ülkenin bunu isteyeceğini sanmıyorum. Bu ülkeler çıkarlarını müzakere yoluyla koruma yolunu arayacaktır ve bu eğilimi güçlendirmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.
- Libya'da 2 bin civarında Rus güvenlik şirketi Wagner'e ait asker var
Rusya'nın Libya'daki meşru çıkarlarını normal yollarla da arayabileceğine inandıklarını kaydeden Amerikalı Büyükelçi, "Rus güvenlik şirketi Wagner'in Libya’da 2 bin civarında paralı askeri bulunuyor. Bunların elinde gelişmiş silah ve teçhizat var. Bu Libya’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygısıyla bağdaşmaz." yorumunda bulundu.
Norland, Libya’daki kurumların Aralık 2015’te imzalanan Suheyrat Anlaşması ile oluşturulduğunu ve bunun uluslararası toplum tarafından tanındığını ifade ederek, yeni bir müzakere ve anlaşmaya kadar Suheyrat Anlaşması’nın geçerliliğini koruyacağını vurguladı.
ABD Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği görevine Cezayirli diplomat Ramtan el-Amamira’nın önerilmesine neden karşı çıktıkları şeklindeki soruya ise "Cezayir, Libya’da olumlu bir rol oynuyor. Amamira iyi bir diplomat, şahsına karşı çıkmadık ancak Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) yetkilerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor." yanıtını verdi.
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