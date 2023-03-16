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Haberler Enerji

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 600 bin varil arttı

Giriş: 16.03.2023 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artarak 480 milyon 100 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 100 bin varil düşüşle 236 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 55 bin varil azalışla 6 milyon 216 bin varile geriledi, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 665 bin varil artarak 5 milyon 27 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 4-10 Mart haftasında 3 bin varil artarak 12 milyon 644 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 440 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 630 bin varil olması bekleniyor.

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