ABD'nin Texas eyaletinde bir mandırada yaşananda patlamada 18 bin inek öldü

Son dakika: ABD'nin Texas eyaletinde bir mandırada yaşananda patlamada 18 bin inek öldü

ABD’nin Texas eyaletinde yetkililer, bir süt çiftliğinde meydana gelen patlamada yaklaşık 18 bin ineğin öldüğünü söyledi.

Dimmitt şehri yakınlarındaki South Fork Mandırası’nda yaşanan patlamada bir kişi de ağır yaralandı.

Yetkililer, patlamanın metan gazı nedeniyle olmuş olabileceğini düşünüyor.

Yerel saatle 19.21’de bir yangın ihbarı aldıklarını duyuran güvenlik yetkililerin daha sonra paylaştığı fotoğraflarda yerde yükselen büyük siyah dumanlar görüldü.

Olay yerine gelen polis ve acil durum ekipleri, mahsur kalan bir kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yaralı kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

Yangın ve duman nedeniyle ölen hayvan sayısı net bir şekilde bilinmemekle birlikte, BBC’ye konuşan güvenlik yetkilileri yaklaşık 18 bin büyükbaş hayvanın öldüğünü belirtti.

Yerel haber kuruluşu KFDA'ya konuşan Şerif Sal Rivera, yangından sonra hayatta kalan bazı hayvanların olduğunu ancak durumlarının oldukça kötü olduğunu, bu nedenle itlaf edilebileceklerini söyledi.

Rivera, müfettişlerin yangının gübreli dışkıyı ve suyu emen bir makineden çıktığına yönelik tespitleri olduğunu belirtti.

Washington DC merkezli Hayvan Refahı Enstitüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, ölü hayvan sayısının doğrulanması durumunda, bunun istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2013’ten bu yana gerçekleşen en ölümcül çiftlik yangını olacağını vurguladı.

2018-2021 yılları arasında çıkan yangınlarda yaklaşık 3 milyon çiftlik hayvanı öldü. Bu süre zarfındaki altı büyük yangında 1,76 milyon tavuğun öldüğü bildirildi.

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