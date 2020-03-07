ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den İdlib yorumu

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ''Rusların ve Esed'in İdlib'de kazanacağına inanmıyorum'' dedi.
Jeffrey CBS News'e verdiği mülakatta Suriye'nin kuzey batısında idlib'deki son gelişmeleri değerlendirdi.
Rusya'yı ABD'nin uzlaşı için sunduğu bütün tekliflerini reddettiğini ve askeri zafer için bastırdığı belirten Jaffrey,''Türklerin söylediği ve bizim de yüzde yüz desteklediğimiz konu artık bu tür ateşkeslerin olamayacağı. Ateşkesin gerçek ve kalıcı olması gerek. Sahada kimsenin ihlal etmediği bir hat olmalı.'' dedi.
İdlib'de insani felaketin de ötesinde bir durumdan söz eden Jeffrey, ''Tehlikeli ve jeostratejik tırmanış söz konusu ve bu ateşkes ile kontrol altına alınması gereken tehlikeli uluslararası bir durum.'' değerlendirmesinde. bulundu.
Suriye'de rejimin daha önce Rusya'nın yardımıyla muhaliflerin elindeki yerleri aldığı ancak İdlib'in farklı olduğunu söyleyen Jeffrey, şöyle devam etti:
''Rusların ve Esed'in İdlib'de kazanacağını düşünmüyorum ve bunun sebebi de Türkler geri çekilemez, yoksa 4 milyon Suriyeli mülteciye bir 3 milyon daha eklenecek ve bunu fiziksel olarak kaldıramazlar. Sınırda gördüğümüz de buydu ve bununla başa çıkmalarının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle bu saldırıyı durdurmak için askeri güçlerini önemli ölçüde kullanmak zorunda kalacaklar.''
"TÜRK ASKERLERİNİN RUS UÇAĞI TARAFINDAN BOMBALANDIĞINA İNANIYORUZ"
İdlib'de 34 Türk askerlerinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin ise ''Türk unsurlarının büyük ihtimal Rus uçağı tarafından bombalandığına inanıyoruz.'' dedi.
Türkiye ve Rusya'nın karşı karşıya gelmesinin ise bölgede tehlikeli bir gerginlik yaratacağını belirten Jeffrey, ''Bugün esasen bir NATO ülkesi, İdlib'de sahada Rus danışman ekipler, vekaletleri, Suriye ordusu, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarının unsurlarlarıyla karşı karşıya.'' diye konuştu.
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