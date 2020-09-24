ABD'nin Suriye'deki ortağı YPG/PKK, ABD yasalarını deliyor

AA muhabirleri terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticaretinin izini sürdü.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre YPG/PKK, Esed rejimi ile petrol alışverişlerini rejime yakınlığıyla bilinen milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı aracılığıyla yürütüyor.
Örgütün rejim ile petrol alışverişleri, Deyrizor ve Haseke bölgelerinde gizli bir şekilde gerçekleşiyor.
YPG/PKK tarafından Deyrizor'dan getirilen petrol, Şedadi bölgesinde Husam Katırcı'nın şirketine ait nakliye araçlarına yükleniyor.
Şedadi'den kalkan nakliye araçları, rejim ile örgüt arasındaki sınırları çizen el-Hor geçidinden geçerek, rejimin kontrolündeki Humus kentine gidiyor.
Terör örgütü YPG/PKK'nın rejime petrol sattığı diğer buluşma noktası ise Haseke.
Örgüt, öncelikle araçlara yüklediği petrolü Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Rumeylan bölgesinde topluyor. Buradan kalkan petrol yüklü araçlar Haseke'ye getiriliyor.
Haseke'de rejimin aracısı Husam Katırcı'nın araçlarına yüklenen petrol de Abyad-Rakka yolu kullanılarak el-Hor geçidi üzerinden rejim bölgelerine dağıtılıyor.
- Rejim bölgelerinde petrol kıtlığı devam ediyor
Esed rejimi, iç savaştan önce kendi çıkardığı petrolü rafine ederek akaryakıt ihtiyacını karşılayabiliyordu, ancak petrol sahalarının önce terör örgütü DEAŞ, sonra terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline geçmesiyle uzun süredir akaryakıt krizi yaşıyor.
Esed rejiminin kontrolündeki Halep, Lazkiye, Şam ve Hama kentlerinde akaryakıt ve gaz sorunu kronikleşmiş durumda.
Akaryakıt ve mutfak tüpü almak isteyen halk, saatlerce kuyrukta beklemesine karşın ancak sınırlı miktarda akaryakıt ve gaz temin edebiliyor.
- Rejimin terör örgütüyle petrol alışverişini sağlayan karanlık yüz: Husam Katırcı
Esed rejimi kontrol ettiği bölgelerdeki akaryakıt sorununa çözümü, terör örgütüyle alışveriş yapmakta arıyor.
Bu alışverişlerini ise meclise sokarak ayrıcalık tanıdığı zengin işadamı ve milis yöneticisi Husam Katırcı'nın şirketleri üzerinden yürütüyor.
ABD ve Avrupa tarafından yaptırım listesine alınan Husam Katırcı, Esed rejiminin terör örgütü DEAŞ ile de ticari ilişkilerini yürütüyordu.
“Qaterji Group” adlı şirketin sahiplerinden Halepli tüccar Husam Katırcı'nın, Esed rejiminin ayakta kalması için kendi milis grubunu oluşturup, savaş suçlarına karıştığı biliniyor.
- ABD'nin ortağı, ABD'nin koyduğu yasaları deliyor
ABD'nin bölgedeki "ortağı" terör örgütü YPG/PKK, hem Esed rejimine petrol satarak hem de ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alan Husam Katırcı ile ticaret yaparak ABD yasalarını ihlal ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık'ta imzaladığı ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.
ABD söz konusu yasayı delen kişi ve kurumları, ülkeye seyahat etme yasağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, diğer ülke ve şirketlerle herhangi bir finansal işlem yapmalarının yasaklanması gibi yaptırımlarla tehdit ediyor.
ABD'nin yasayı delen YPG/PKK'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusu ise henüz belirsizliğini koruyor.
,Eşref Musa,Muhammed Temim Hocaoğlu
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