AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Amerikan vatandaşlarının ayrılmasına yardım eden ülkelere minnettar olduklarını söyleyen Patel, ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşların yardım taleplerini koordine etmeye devam ettiklerini belirtti.

Patel, şimdiye kadar 5 binden az kişinin bakanlık ile iletişime geçtiğini ve bunların yalnızca bir kısmının Sudan'dan ayrılmak için aktif olarak yardım istediğini kaydetti. Elçilik personeline ek olarak yüzlerce ABD vatandaşının Sudan'dan kara, deniz ve hava yoluyla ayrıldığını teyit eden Patel, ülkeden ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşlarının sayısıyla ilgili net bir bilgi paylaşmadı.

Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılması için Hartum Büyükelçiliğinin internet sitesindeki "kriz formunu" doldurmaları gerektiğini söyleyen Patel, bu şekilde elçilik görevlilerinin durumlarını değerlendirip kendileriyle iletişime geçebileceğini aktardı.

Patel, Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarına yardım eden diğer ülkelerin tahliye operasyonlarına da lojistik destek sağladıklarını, her ülkenin kendi risk analizini yaparak tahliye kararı aldığını kaydetti.

Bu operasyonların gerçekleştirilmesinde 72 saatlik ateşkesin önemli rolü olduğunu belirten Patel, ABD'nin Sudan'daki sivil Amerikan vatandaşlarının toplu tahliyesiyle ilgili bir operasyon başlatıp başlatılmayacağıyla ilgili ise bilgi paylaşmadı.

Patel, Sudan'da ateşkesin uzatılması için taraflarla devamlı iletişim halinde olduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 Nisan'da Sudan'da çatışmaların artması üzerine Hartum Büyükelçiliğindeki diplomatik operasyonları askıya aldıklarını ve tüm diplomatik personeli tahliye ettiklerini açıklamıştı. ABD, ülkede bulunan sivil vatandaşlarının ayrılma taleplerine iletişim desteği sağlarken toplu bir tahliye operasyonu henüz başlatmadı.

Aralarında Türkiye, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu çok sayıda ülke, vatandaşlarını kara, deniz ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.

SUDAN'DA İÇ ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO