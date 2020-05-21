Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi üzerine mart ayından bu yana Guam Adası'nda karantinada bulunan ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi, tekrar denize açıldı.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı açıklamada, Roosevelt uçak gemisinin, bugün Guam Adası'ndan ayrılıp Filipin Denizi'nde “uçak gemisi hava filosu kalifikasyon” faaliyetlerine başladığını bildirdi.
Bu sürecin 10 ile 15 gün süreceğini belirten Hoffman, gemideki hava filolarının uçuş kabiliyetleri test edilip onaylandıktan sonra uçak gemisinin normal operasyonuna geri döneceğini ifade etti.
RUSYA, AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI'NI İHLAL EDİYORDU
ABD'nin Rusya ile 1992'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine ilişkin iddialara yanıt veren Hoffman, şu an duyuracağı bir şey bulunmadığını söyledi.
Hoffman, ABD’nin şu ana kadar anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak Rusya’nın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediğini belirtti.
Rusya’nın birçok kez planlı ABD uçuşlarını sınırlandırdığını hatırlatan Hoffman, Moskova’nın geçen yıl Kaliningrad’daki askeri üsse en fazla 500 kilometre yaklaşma sınırı getirdiğini kaydetti. ABD’nin 2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesine atıfta bulunan Hoffman, "Artık 'Büyük Güç Rekabeti' dönemindeyiz ve bu süreç, herkesin faydalandığı anlaşmaların yapılmasını gerekli kılıyor." dedi. Hoffman, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'nı yıllardır ihlal ettiğini savundu.
5 BİNE YAKIN ASKERLE KARANTİNADAYDI
Roosevelt uçak gemisi, 7'inci Filo’nun görev alanı olan Pasifik bölgesinde görevliydi.
Gemi, mart ayında üzerindeki 5 bine yakın askerle Guam Adası'ndaki limana demirlemiş ve orada karantinaya alınmıştı.
Uçak gemisinde 1000 civarında askerin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Testleri pozitif çıkan askerlerle birlikte gemideki tüm askerler, Guam Adası'na indirilmiş ve orada karantinaya alınmıştı. Geçen haftalarda askerler gemiye alınmaya başlanmıştı. Ancak şu ana kadar 23 askerde yeniden Kovid-19 tespit edildiği bildirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!