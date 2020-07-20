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ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösterilerde protestocuların federal mahkeme binasını ateşe verdiği bildirildi.

AP'nin haberine göre, polis şiddeti karşıtı gösteriler, geçen hafta sonu mahkeme binasını korumak için yerleştirilen engelleri aştı ve federal mahkeme binasının girişini ateşe verdi.

Mahkeme binası içerisindeki federal güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Portland polisinden yapılan açıklamada, yüzlerce protestocunun dün geceden sabaha kadar olay mahallinde toplandığı ve çok sayıda protestocunun koruyucu kasklar, gaz maskeleri, şemsiye ve sopalarla bina kapısına yöneldiği belirtildi.

Açıklamada, federal güvenlik güçlerinin bina içerisinden çıkarak protestocuları dağıttığı ifade edildi.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN TEPKİ

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'in, federal güvenlik güçlerinin kentteki şiddeti tırmandırdığı iddiasını "tamamen sorumsuz bir yorum" olarak niteledi.

Fox News kanalına konuşan Wolf, Bakanlığın sorumluluklarından geri adım atmayacağına işaret ederek, "Gerilimi tırmandırmıyoruz, federal binaları koruyoruz." ifadesini kullandı.

Demokrat Partili Wheeler, federal güvenlik güçlerinin Portland'daki varlığının daha fazla şiddete ve vandalizme yol açtığını belirterek, bu güçlerin şiddeti tırmandırdığını ve kentte istenmediklerini dile getirmişti.

Geçen hafta kentteki federal güvenlik güçlerinin protestocuları gözaltına almak için plakasız araç kullanması büyük tepki çekmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde de devam ediyor.