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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

        ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:53
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        ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
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        Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-29 Mart haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 506'ya geriledi.

        ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda ise 86 azaldı.

        Perşembe gününü 85,41 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olması sebebiyle cuma işlem görmedi.

        Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,35 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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