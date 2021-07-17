ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 380'e yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 200 adet arttı.

Perşembe gününü 73,47 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,81 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 71,65 dolar seviyesinde tamamlamıştı.