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"ABD'nin 'ortak devriye' ifadesi önemli"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası kara operasyonuna ABD'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD'li mevkidaşı Austin'ın konuyla ilgili görüşmesini değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Anladığımız kadarıyla bu görüşmede Bakan Akar ABD'li mevkidaşına neden böyle bir operasyon yapılması gerektiğiyle ilgili net bilgiler verdi. Ancak ABD bu operasyona net bir şekilde karşı" dedi. İki ülke arasında ciddi bir çıkar çatışması olduğunu belirten Çınar, Pentagon'un açıklamasındaki 'ortak devriye' ifadesine de dikkat çekti.

Giriş: 01.12.2022 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
"ABD'nin 'ortak devriye' ifadesi önemli"
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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası kara operasyonuna ABD'den tepkiler gelmeye devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin konuyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi haberturk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Bakan Akar'ın mevkidaşı Austin'e, neden böyle bir operasyon yapılması gerektiğiyle ilgili net bilgiler verdiğini ifade etti.

"CİDDİ BİR ÇIKAR ÇATIŞMASI VAR"

Ali Çınar "ABD 'Evet Türkiye'nin haklı bir mücadelesi ya da operasyon yapma hakkı olabilir ama biz güçlü bir şekilde bu operasyona karşıyız' diyor" şeklinde konuştu. ABD'den yapılan açıklamalarda terör örgütüyle ortaklığa devam mesajı verildiğini belirten Çınar "ABD 'NATO müttefikimiz Türkiye ama benim Suriye'de ortağım, beraber çalıştığım, devriye gezdiğim terör örgütü diye adlandırdığınız SDF/YPG/PKK'dır, istikrarı bozmayın' diyor. Burada NATO müttefikleri arasında ciddi bir çıkar çatışması olduğunu görüyoruz" dedi.

"ABD'NİN 'ORTAK DEVRİYE' İFADESİ ÖNEMLİ"

Pentagon'dan yapılan açıklamada geçen 'ortak devriye' ifadesine dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "ABD bu açıklamaları olası bir kara operasyonunda ortakları terör örgütünün zarar göreceği kaygısıyla yapıyor" şeklinde konuştu. Ali Çınar "ABD'nin devriyelerini azaltmasının nedeni SDF/YPG/PKK'nın devriyelerini azaltması. Çünkü ortak devriye yapıyorlar. Bu; terör örgütünün olası Türkiye operasyonuna karşı bir hazırlığı, ortada görünmeme, geri çekilme olarak yorumlanabilir" dedi.

ABD MEDYASINDAN ALGI OPERASYONU

Sürecin ABD medyası tarafından da takip edildiğini söyleyen Ali Çınar "Burada konuyla ilgili 'bekle-gör' süreci var. Türkiye'nin tam olarak ne yapacağı belli değil. Zaman uzadıkça kara operasyonunun olmama ihtimali de burada, Washington'da konuşuluyor. Ama şunu net belirtebilirim maalesef Amerikan medyası YPG/PKK'nın adını anmadan terör örgütü demeden 'Kürt grupları' 'Kürt milisleri' olarak nitelendiriyor ve bu da tabii Türkiye'nin Kürtlere karşı yaptığı bir operasyon algısını daha da derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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