Oklahoma'da 2024'e kadar her ay bir kişi idam edilecek

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde, Ağustos ayından 2024 yılına kadar neredeyse her ay bir mahkumun idama çarptırılacak. Kararın, idam karşıtı gruplar arasından öfkeye neden olması bekleniyor.

Guardian'ın aktardığı habere göre, Oklahoma'da mahkeme itiraz hakları dolan 6 mahkum için idam tarihini belirledi, infazların ayda bir kez gerçekleşmesi planlanıyor. Mahkumların idam cezaları, ölümcül doz ile yapılan bir idam girişiminin başarısız olmasıyla açılan dava nedeniyle 5 yıldır bekletiliyordu.

Haziran ayında federal hakim, eyaletteki üç ilaçlı ölümcül dozunun yasal olduğuna karar verdi. Mahkeme kararından sonra, Oklahoma Başsavcısı John O'Connor, 20'den fazla infazın planlanmasını istedi.

O'Connor, idam tarihi belirlenen mahkumlardan altısının katil olduğunu belirtti. Eyalet kayıtlarına göre Oklahoma'da 42 mahkum, idam için sıra bekliyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.