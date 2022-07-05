Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 2024'e kadar neredeyse her ay bir kişi idam edilecek

ABD'nin Oklahoma eyaletinde Ağustos ayından 2024 yılına kadar neredeyse her ay bir mahkum idam edilecek.

05.07.2022 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'nin Oklahoma eyaletinde 2024'e kadar neredeyse her ay bir kişi idam edilecek
Oklahoma'da 2024'e kadar her ay bir kişi idam edilecek
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD'nin Oklahoma eyaletinde, Ağustos ayından 2024 yılına kadar neredeyse her ay bir mahkumun idama çarptırılacak. Kararın, idam karşıtı gruplar arasından öfkeye neden olması bekleniyor.

Guardian'ın aktardığı habere göre, Oklahoma'da mahkeme itiraz hakları dolan 6 mahkum için idam tarihini belirledi, infazların ayda bir kez gerçekleşmesi planlanıyor. Mahkumların idam cezaları, ölümcül doz ile yapılan bir idam girişiminin başarısız olmasıyla açılan dava nedeniyle 5 yıldır bekletiliyordu.

Haziran ayında federal hakim, eyaletteki üç ilaçlı ölümcül dozunun yasal olduğuna karar verdi. Mahkeme kararından sonra, Oklahoma Başsavcısı John O'Connor, 20'den fazla infazın planlanmasını istedi.

O'Connor, idam tarihi belirlenen mahkumlardan altısının katil olduğunu belirtti. Eyalet kayıtlarına göre Oklahoma'da 42 mahkum, idam için sıra bekliyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Biden'dan 4 Temmuz mesajında 'demokrasi' vurgusu
Biden'dan 4 Temmuz mesajında 'demokrasi' vurgusu
ABD'li senatörden Türkiye ziyareti sonrası F-16 mesajı
ABD'li senatörden Türkiye ziyareti sonrası F-16 mesajı
Putin, Biden'ı tebrik etmeyecek
Putin, Biden'ı tebrik etmeyecek
ABD'de polisin siyahi genci öldürdüğü görüntüler yayınlandı!
ABD'de polisin siyahi genci öldürdüğü görüntüler yayınlandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.