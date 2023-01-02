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Haberler Sağlık

ABD'nin Ohio eyaletinde son iki ayda 82 çocuğa kızamık teşhisi kondu

ABD'nin Ohio eyaletinde son iki ayda 82 çocukta kızamık vakası tespit edildi

Giriş: 02.01.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'nin Ohio eyaletinde son iki ayda 82 çocuğa kızamık teşhisi kondu
ABD Ohio'da son iki ayda 82 çocuğa kızamık teşhisi kondu
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AA

Yerel basındaki haberlere göre, Ohio eyalet yetkilileri, kasımda Franklin bölgesinde bir kreşle bağlantılı ve yurt dışı seyahat geçmişi olmayan 4 çocuğa kızamık teşhisi konulduğunu bildirdi.

Yetkililer, bu çocukların kızamık aşısı olmadığını ifade etti.

Ohio'da son iki ayda kızamık teşhisi konulan çocuk sayısının en az 82 olduğunu belirten yetkililer, çocuklardan 32'sinin hastanede tedavi gördüğünü aktardı. Yetkililer, çocukların büyük kısmının 5 yaşından küçük olduğunu kaydetti.

Normalde kızamık aşısının iki doz uygulandığını anımsatan yetkililer, bu çocuklara ya bir doz aşı yaptırıldığını ya da hiç yaptırılmadığını belirtti.

Yetkililer, ABD genelinde tespit edilen toplam kızamık vakası sayısının 117 olduğunu açıkladı.

ABD Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, kızamığın küçük bir kızarıklık olmadığı, bebeklerde ve küçük çocuklarda tehlikeli olabileceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık yetkilileri de kızamık aşısının ilk dozunun 12-15. aylarda, ikinci dozunun da 4-6 yaşlarında yaptırılmasını tavsiye etti.

Genelde çocuklarda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum yoluyla bulaşıyor ve ateş, öksürük, döküntü, burun akıntısı, halsizlik gibi belirtilere neden oluyor.

ABD'de 2020'de 13, 2021'de 49 kızamık vakası tespit edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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