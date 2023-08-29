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        Haberler Dünya Amerika ABD'nin North Carolina Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü

        ABD'nin North Carolina Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü

        ABD'nin North Carolina Üniversite'sinde düzenlenen silahlı saldırıda vurulan öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 06:00 Güncelleme: 29.08.2023 - 06:02
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        ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü
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        ABD'nin North Carolina Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti.

        Polis yetkilileri, basın toplantısında, Chapel Hill kampüsündeki olayda ismi açıklanmayan bir öğretim görevlisinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti.

        AA'nın haberine göre; saldırganın olaydan yaklaşık 3 saat sonra gözaltına alındığını kaydeden yetkililer, zanlının kimliği ve saldırı sebebi hakkında ise bilgi vermedi.

        Yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

        BİR GÜN ÖNCE UYARI YAPILMIŞTI

        ABD'nin North Carolina Üniversitesi'nde dün, kampüste "silahlı ve tehlikeli bir kişi" bulunduğu uyarısı yapılmıştı.

        Polis, geniş güvenlik önlemleri altında üniversiteye giriş ve çıkışları kapatarak, saatlerce şüpheliyi aramıştı.

        Yeni öğretim yılının ikinci haftasına giren North Carolina Üniversitesi'nde 4 bin öğretim görevlisi, 9 bin çalışan ve 32 bin öğrenci bulunuyor.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #haberler
        #North Carolina
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