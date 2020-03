AA

ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde ezan serbest odu



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Oylamadan detaylar- Paterson Belediye Meclis üyesi Shahin Khalique ile röportaj- Paterson Belediyesi Meclis Başkanı Maritza Davila ile röportaj

ABD'de ezana izin veren üçüncü şehir Paterson oldu- New Jersey eyaleti Paterson şehrinde yeni yönetmelik ile ezan hoparlörden okunabilecek- Paterson Belediye Meclis üyesi Shahin Khalique:- "Allah'a şükrediyorum, bu, toplumu bölme değil, adil olma adına atılmış bir adım. Bu Müslümanların zaferi değil Paterson şehrinin zaferidir"- Paterson Belediyesi Meclis Başkanı Maritza Davila:- "Evet oyu veren 5 üyeden biri olmaktan gurur duyuyorum. Herkese eşit özgürlük düşüncesiyle bu tasarıya destek verdim"NEW ABD'de Türk toplumunun da yoğun yaşadığı New Jersey eyaleti (NJ) Paterson şehrinde artık hoparlörden ezan okunabilecek.Paterson Belediye Meclisinde bir süredir oylama için bekleyen ezanın sesli okunabilmesine yönelik düzenleme dün yapılan oylama ile yasalaştı.Gürültü yönetmeliği başlığı altında ele alınan tasarı Meclis Başkanı Maritza Davila'nın da aralarında bulunduğu 5 evet oyu ile kabul edildi.Buna göre artık şehirdeki cami ve mescitlerde hoparlör kullanılarak ezan okunabilecek. Uygulama, sabah 06.00'dan gece 22.00 saatleri arasında geçerli olacak ve belirlenen ses limitlerini geçmeyecek olan uygulamada ezan süresi 5 dakikadan fazla olmayacak.Tasarıyı meclis gündemine taşıyan Paterson Belediye Meclis üyesi Shahin Khalique oylamanın ardından yaptığı konuşmada, ''Allah'a şükrediyorum, bu, toplumu bölme değil, adil olma adına atılmış bir adım. Bu, Müslümanların zaferi değil Paterson şehrinin zaferidir.'' dedi.''Kanunlarımız gereği herkese eşit davranılmalı. Diğer dinlere tanınan hakların tanımlandığı mevzuata ezan da eklenmiş oldu.'' diyen Khalique, Ramazan ayından önce Paterson'da ezanın hoparlör vasıtası ile halka açık okunmasına başlanabileceğini belirtti.AA muhabirine açıklamada bulunan Paterson Belediyesi Meclis Başkanı Maritza Davila da ''Evet oyu veren 5 üyeden biri olmaktan gurur duyuyorum. 3 saat boyunca karşı çıkan gruplar da oldu, hepsine saygı duyuyorum. Herkese eşit özgürlük düşüncesiyle bu tasarıya destek verdim.'' dedi.- Michigan eyaleti öncülük etmiştiPaterson Belediye Meclisinin aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yapan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) New Jersey Yöneticisi Selaedin Maksut, Amerika’nın Michigan eyaletindeki Hamtramck ve Dearborn şehirlerinin ardından ezanın halka açık okunmasını onayan Paterson Belediye Meclisi kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.Maksut açıklamasında, ''Milletimizin endişe verici İslamofobi ve ırkçılık hadiseleri ile karşı karşıya olduğu bir dönemde, Paterson yetkililerinin eşitlik ve dini özgürlük değerlerini koruyarak bağnazlığa karşı sağlam ve onurlu bir tutum aldıklarını görmek ilham vericidir.'' ifadelerine yer verdi.ABD tarihinde ilk defa 2004 yılında Michigan eyaleti Hamtramck şehrinde ezan sesi yerel yönetimin kararı ile serbestleştirilmiş ve yine aynı eyalette, Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu tek ABD kenti olan Dearborn’da da aynı uygulama başlamıştı.Ezanın halka açık okunacağı üçüncü şehir olan Paterson’da yaklaşık 30 bin Müslüman'ın yaşadığı biliniyor, şehirde bir düzineden fazla cami ve mescit bulunuyor.