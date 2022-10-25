Reuters

ABD’nin Missouri eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda saldırgan da dahil üç kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

Silahlı saldırgan, Pazartesi günü yerel saatle 09.00’dan sonra St Louis kentindeki Görsel ve Performans Sanatları Lisesi’ne girdi.

Bu esnada okul binasının kilitli olmasına rağmen şüphelinin içeriye nasıl girdiği henüz net değil.

Görgü tanıklarına göre, çok sayıda kişinin hayatı saldırganın silahının tutukluk yapması neticesinde kurtuldu.

Kentin eğitim kurumları yetkilileri polisin saldırganı “hızlı bir şekilde durdurduğunu” söyledi.

Polis şüphelinin 19 yaşında eski bir öğrenci olduğunu belirtti. Polisle çatışmaya giren şüpheli daha sonra vurularak öldürüldü.

Yaklaşık 400 öğrencinin bulunduğu okula düzenlenen saldırının nedeni belirsiz.

Yerel basına konuşan polis yetkilileri bir genç kızın okulda, bir öğretmenin ise hastanede öldüğünü söyledi.

Yaralanan üç kız, dört erkek öğrencinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

St Louis polis komiseri Michael Sack, okuldaki güvenlik görevlilierinin olayı hızlı bir şekilde polise bildirdiğini belirtti.

Saldırganın yaklaşık bir düzine dolu şarjör taşıdığını belirten Sack, “Çok daha kötü olabilirdi” dedi.

Yerel haber kanalı KMOV’a konuşan bir öğrenci, saldırganın bir arkadaşına doğru yürüdüğünü ve “Ölmeye hazır mısın?” diye sorduğunu söyledi.

Raven Terry isimli öğrenci, “Gerçekten ama gerçekten çok hızlı koştuk... Sadece ağlıyorduk, çok korktuk" dedi.

St Louis Post-Dispatch gazetesine konuşan 16 yaşındaki Taniya Gholston ise sınıfta saldırganla yüz yüze geldiğini, saldırganın kendisini vurmaya çalıştığını dile getirdi:

“Koşmaya çalışıyordum ama koşamadım. Göz göze geldik. Silahı tutukluk yaptı ve o sayede kurtulabildim.”

Gholston, saldırganın "Bu lanet okuldan bıktım” dediğini duyduğunu söyledi.

Polis, saldırganın okuldan geçen yıl mezun olduğunu ve suç geçmişi olmadığını söyledi.

FBI tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.