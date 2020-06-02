ABD'nin Louisville kentinde emniyet müdürü polis ihmali nedeniyle görevden alındı

Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, düzenlediği basın toplantısında, David McAtee adlı siyahi vatandaşın vurulduğu olayda, polislerin gövde kameraları görüntülerini kaydetmeyerek yaptıkları ihmal nedeniyle Emniyet Müdürü Steve Conrad'ın görevden alındığını açıkladı.
Sokağa çıkma yasağını uygulayan polislerin, "protestoculardan açılan ateşe karşılık verdikleri" savunmasında bulunduklarını ancak gövde kameralarını çalıştırmadıkları ve bu sebeple soruşturmacılara gerekli olay anı kayıtlarını sunmadıklarını belirten Fischer, "Böyle bir kurumsal hata hoş görülemez." ifadesini kullandı.
ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, birçok kentte protesto ve şiddet olayları meydana gelmişti.
Louisville'de mart ayında, evinde polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor için adalet talebiyle düzenlenen gösteri sırasında ateş açılmıştı.
Louisville polisi, gösteri sırasında açılan ateşte 1'i ağır en az 7 kişinin yaralandığını, bazı kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı. Olayda ağır yaralanan lokanta sahibi McAtee hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından Kentucky Valisi Andy Beshear, polislerin gövde kamerası görüntülerini kaydetmemelerinin kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.
- En az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı var
George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, birçok kentte başlayan protestolar ve şiddet olayları devam ediyor.
Amerikan medyasının derlediği haberlerde, Floyd protestolarında 7. gün geride kalırken, ülke genelinde en az 40 kentte pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı bildirildi.
Başkent Washington ve New York da dahil ülkenin önde gelen birçok kenti yeni haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu. Söz konusu kentlerin çoğunda salı gecesi de aynı yasak uygulanmaya devam edecek.
Benzer şekilde en az 23 kentte de Ulusal Muhafız Birliklerinin polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.
- Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı
46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı yansıtan görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.
Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.
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