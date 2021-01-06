ABD'de skandal ambulans kararı!

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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde ambulans ekiplerine, hayatta kalma olasılığı düşük olan koronavirüs hastalarını taşımamaları söylendi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Los Angeles kenti ve çevresinde koronavirüs vakalarında ve ölümlerinde artış yaşanması sebebiyle pazartesi günü bu karar alındı.

İlk müdahale ekiplerine, Los Angeles'in salgının son dalgasından sert bir şekilde etkilendiği hatırlatılarak, hayatını kaybetme ihtimali olan koronavirüs hastalarını hastanelere getirmemeleri söylendi.

Ambulansların bazı durumlarda saatlerce beklemesi gerektiği ve bunun da ülke genelinde gecikmelere sebep olduğu belirtildi. Hastaların hayata dönme şansların olup olmadığına olay yerinde karar verilmesi istendi.

ABD'nin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya, koronavirüs salgınından ciddi şekilde etkilendi. Özellikle Kasım ayındaki Şükran Günü tatilinde kalabalık grupların bir araya gelmesiyle vaka sayılarında artış yaşandığı tahmin ediliyor.

Los Angeles'ta hastaneler, yoğun bakım ünitelerinde boş yatak kalmadığını belirtiyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 51 artarak 362 bin 139'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 240 bin 494 artışla 21 milyon 355 bin 530'a çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 51 artarak 362 bin 139 oldu. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 740 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 260 milyon 232 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALIFORNIA'DA

Ülkede California eyaleti 2 milyon 465 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 837 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 376 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 561 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 357 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 754 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.