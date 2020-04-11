ABD'nin Kansas eyaletindeki hapishanede isyan

11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kansas Valisi Kelly, cuma günü yaptığı basın açıklamasında, bir gün önce Kansas City Lansing Hapishanesi'nde çıkan isyanın nedenini henüz tespit edemediklerini, isyanın bastırılmasında ciddi yaralanma veya ölümlerin yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.
Kansas Ceza İnfaz Kurumu (KDOC) Sözcüsü Rebecca Witte ise basın açıklamasında, isyan başlatan 20-30 mahkumun hapishane görevlilerinin ofislerine girip dosyaları yaktığını, güvenlik kameralarını ve ofis camlarını kırdığını, bilgisayar ve benzeri ekipmanlara zarar verdiğini belirtti.
- İsyanlarda koronavirüs şüphesi
KDOC Sözcüsü Witte, yerel basındaki, isyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle çıktığı iddialarına ise "Bu konuda yorum yapmak için çok erken, soruşturma birkaç hafta sürebilir." şeklinde cevap verdi.
KDOC’un resmi internet sayfasında, hapishanedeki ilk salgın vakasının nisan ayı başında görüldüğü, cuma günü itibarıyla 12 mahkum ve 16 görevlide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
ABD’de Kovid-19’dan ilk ölümlerin gerçekleştiği Washington eyaletindeki Monroe hapishanesinde de çarşamba günü benzer bir isyan hadisesi yaşanmıştı. Washington Eyaleti Ceza İnfaz Kurumu, aynı gün içinde 6 salgın vakası görülmesi üzerine, hapishanedeki 100 mahkumun isyana kalkıştığı ve biber gazı kullanarak bastırıldığı bilgisini paylaşmıştı.
Ayrıca, Michigan eyaletindeki hapishanelerdeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da cuma günü itibarıyla 338’e, salgından ölenlerin sayısının da 6’ya yükseldiği bilgisi eyaletin ceza infaz kurumunca paylaşıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!