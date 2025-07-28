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        Haberler Dünya ABD'nin, İsrail-İran çatışmasında THAAD füze stokunun dörtte birini tükettiği değerlendiriliyor | Dış Haberler

        ABD'nin, İsrail-İran çatışmasında THAAD füze stokunun dörtte birini tükettiği değerlendiriliyor

        ABD'nin, İsrail ile İran arasındaki 12 günlük çatışmalar sırasında Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin (THAAD) yaklaşık yüzde 25'ini kullandığı tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:40
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        "ABD, İran'a karşı füze stokunu ciddi seviyede azalttı"
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        CNN'e konuşan yetkililere göre, ABD'nin mevcut 7 THAAD sisteminden ikisi çatışmalar süresince İsrail'e konuşlandırıldı.

        Kullanılan füzelerin üretim hızına göre oldukça fazla olduğu ve bu harcamanın üretim kapasitesini fazlasıyla aştığı ifade ediliyor.

        Yetkililer, ABD ordusunun, İsrail-İran çatışmaları süresince 100 ila 150 arasında THAAD füzesi ateşlediğinin tahmin edildiğini belirtti.

        CNN'in ulaştığı uzmanlara göre, ABD'nin füze savunma sistemi kapasitesi alarm veriyor.

        Emekli bir üst düzey ordu yetkilisi, "ABD, THAAD stokunun yaklaşık dörtte birini bu savaşta kullandı." dedi. Dört eski üst düzey ABD savunma yetkilisi de özellikle Çin'e karşı caydırıcılıkta hayati öneme sahip stokun çok düşük seviyelerde olduğunu vurguladı.

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        Diğer yandan 2026 savunma bütçesinde 37 yeni THAAD sistemi satın alınması planlanıyor. Bütçede savunma sanayi altyapısını güçlendirmek için 1,3 milyar dolar, füze ve mühimmat üretimini artırmak için ise ek 2,5 milyar dolar ayrıldığı belirtiliyor.

        ABD Savunma Bakanlığı, 2025 bütçesine göre yalnızca 11 yeni THAAD üretmişti.

        Amerikan Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsünün (JINSA) analizine göre ise ABD THAAD sistemiyle, çatışmalar sırasında fırlatılan İran füzelerinden yaklaşık 201'ini engelledi.

        Analizde ayrıca, mevcut üretim kapasitesiyle stokların yeniden eski seviyeye gelmesinin 3 ila 8 yıl sürebileceği öngörüldü.

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