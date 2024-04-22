ABD'nin Irak'taki üssüne drone saldırısı
ABD, Irak'ta bulunan ABD güçlerini hedef alan bir drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu
Giriş: 22.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:55
Irak'taki Ain al-Asad ABD askeri üssü drone saldırısına uğradı. ABD'li yetkili, bu atağın son 24 saatte gerçekleşen ikinci saldırı olduğunun altını çizdi.
Saldırıda herhangi bir zarar ya da yaralı bulunmuyor.
ABD'nin İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle İran destekli Şii silahlı gruplar aylardır roket ve drone saldırılarıyla Irak ve Suriye'deki ABD üslerini hedef alıyor.
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