ABD'nin Indiana eyaleti TikTok'u yasakladı

AA

Indiana Teknoloji Dairesi Sözcüsü Graig Lubsen, basına yaptığı açıklamada, söz konusu yasağı duyurdu. Lubsen, eyalet sistemlerinin sürekli kontrol edildiğini ve eyalete ait cihazlarda TikTok'un engellendiğini belirtti.

Indiana eyaletinin başsavcılığı da 7 Aralık'ta TikTok'a uygunsuz içerik ve kullanıcı bilgilerinin güvenliği endişeleriyle kullanıcıları yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Öte yandan ABD'de Temsilciler Meclisi de üyeleri ve çalışanlarının resmi hizmetler için kullandığı cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine yasak getirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, TikTok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğu uyarısında bulunmuştu.

TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas ise eylülde ABD Senatosunda katıldığı oturumda Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişiminin olmadığını belirtmişti.