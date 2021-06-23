ABD'nin iki bakanlığının yetkilileri Türkiye'ye geliyor

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Rob Lodewick, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu hafta, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek." dedi.

Lodewick görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermezken, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde 2022 savunma bütçesine ilişkin bir oturumda açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, herhangi bir yazılı anlaşmanın henüz olmadığını ancak görüşmeleri ilerlettiklerini söyledi.

Milley, "Bu hafta (Türkiye ile) bir toplantımız var. Sanırım anlaşmanın neredeyse son parçası kaldı. Türkiye adına konuşmak istemiyorum ve nihai bir anlaşmanın sonucunu önceden vermek istemiyorum ama Kabil havalimanının güvenliğinin sağlanacağı konusunda eminim." dedi.

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından, nisanın son haftasında başlayan çekilme faaliyetleri devam ederken; ülkedeki 2 bin 500 civarında askerden ve 18 bine yakın sözleşmeli personelden oluşan ABD ordusunun yüzde 50'den fazlasının çekilmesi tamamlandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Türkiye, Afganistan'da kalma ve Hamid Karzai Havalimanı'nı koruma konusunda öncülük etmeyi kabul etmişti.

14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, Hamid Karzai Havalimanı'nı Türkiye'nin koruması konusunda anlaşmış, ayrıntıları ekiplerin netleştireceği belirtilmişti.

Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir açıklama yaparak, "Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlayabilecek şekilde neler yapabiliriz, bunun arayışı içindeyiz. Buna çalışıyoruz. Şu anda orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil.

Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz, onlarla beraber bir arayış içindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Afganistan için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önemli" ifadesini kullanmıştı.