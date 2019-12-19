AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 446,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 0,8 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2,5 milyon varil (yüzde 1,1) artarak 237,3 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2,2 milyon varil artış göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 5,4 milyon varil artmıştı.

PETROL ÜRETİMİ HAFİF DÜŞTÜ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 308 bin varil azalışla 6,58 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 233 bin varil yükselişle 3,63 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi ise günlük ortalama 7 bin varil azalarak yaklaşık 12,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Geçen hafta ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 7 bin varil gerilerken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.

EIA'nın "Aralık 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.