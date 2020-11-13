ABD'nin ham petrol stokları arttı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,3 milyon (yüzde 0,9) artışla 488,7 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 913 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 638,7 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2,3 milyon varil (yüzde 1) düşüşle 225,4 milyon varile geriledi.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 470 bin varil artarak yaklaşık 5,5 milyon varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 500 bin varil artışla yaklaşık 2,8 milyon varil seviyesine yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 31 Ekim-6 Kasım haftasında 51 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon varil oldu.

EIA'nın Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor.