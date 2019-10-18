ABD nin ticari ham petrol stoklar\u0131 ge\u00e7en hafta bir \u00f6nceki haftaya g\u00f6re 9,3 milyon varil artarak piyasa beklentisinin \u00fczerinde ger\u00e7ekle\u015fti. ABD Enerji Enformasyon \u0130daresi (EIA), \u00fclkedeki ticari ham petrol stoklar\u0131n\u0131n ge\u00e7en hafta 9,3 milyon varil (y\u00fczde 2,2) art\u0131\u015fla 434,9 milyon varile y\u00fckseldi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Piyasa beklentisi stoklar\u0131n 2,8 milyon varil y\u00fckselece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeydi. Ticari ham petrol stoklar\u0131 bir \u00f6nceki hafta 2,9 milyon varil art\u0131\u015f kaydetmi\u015fti. Bu sonu\u00e7la, \u00fclkedeki ticari ham petrol stoklar\u0131 5 hafta \u00fcst \u00fcste y\u00fckseli\u015fmi\u015f oldu. Ticari ham petrol stoklar\u0131na dahil olmayan stratejik ham petrol stoklar\u0131 ise ge\u00e7en hafta bir \u00f6nceki haftaya g\u00f6re 1,3 milyon varil (y\u00fczde 0,2) azalarak 643,3 milyon varile geriledi. S\u00f6z konusu d\u00f6nemde ABD nin benzin stoklar\u0131 da 2,6 milyon varil (y\u00fczde 1,1) azalarak 226,2 milyon varile d\u00fc\u015ft\u00fc. Piyasa beklentisi benzin stoklar\u0131n\u0131n 1,2 milyon varil d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6stermesi y\u00f6n\u00fcndeydi. Benzin stoklar\u0131 bir \u00f6nceki hafta 1,2 milyon varil azalm\u0131\u015ft\u0131. PETROL \u00dcRET\u0130M\u0130 REKOR SEV\u0130YEDE SEYRETT\u0130 ABD nin ham petrol ithalat\u0131 ge\u00e7en hafta bir \u00f6nceki haftaya k\u0131yasla g\u00fcnl\u00fck ortalama 70 bin varil art\u0131\u015fla 6,29 milyon varile y\u00fckselirken, petrol ihracat\u0131 ise g\u00fcnl\u00fck ortalama 153 bin varil d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 3,25 milyon varile geriledi. S\u00f6z konusu d\u00f6nemde ABD de ham petrol \u00fcretimi g\u00fcnl\u00fck ortalama 12 bin varil artt\u0131. G\u00fcnl\u00fck ortalama ham petrol \u00fcretimi \u00fclkenin Alaska eyaletinde 12 bin varil y\u00fckseli\u015f kaydederken, di\u011fer eyaletlerde ise de\u011fi\u015fiklik g\u00f6stermedi. Bu sonu\u00e7la, 5-11 Ekim haftas\u0131nda ABD nin ham petrol \u00fcretimi g\u00fcnl\u00fck ortalama 12,6 milyon varille rekor seviyede seyretmi\u015f oldu. EIA n\u0131n Ekim 2019 K\u0131sa D\u00f6nem Enerji G\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc Raporuna g\u00f6re, \u00fclkenin g\u00fcnl\u00fck ortalama ham petrol \u00fcretiminin bu y\u0131l 12,3 milyon varil, gelecek y\u0131l ise 13,2 milyon varil olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. \u00a0