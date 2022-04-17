ABD'nin Güney Carolina eyaletinde silahlı saldırı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Güney Carolina'daki alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.

Columbia Polis Departmanı, saldırıda yaralananların olduğunu ve alışveriş merkezindekilerin tahliye edildiğini açıkladı.

12 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırının ardından üç kişi gözaltına alındı; polis, ateş etmenin rastgele olmadığını söylüyor.