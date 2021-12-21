ABD'nin gündeminde kapanma yok

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ülkede Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakalarının arttığını vurgulayan Psaki, aşısızların en büyük risk grubunda olduğu uyarısında bulundu.
Biden'ın yarın Kovid-19'a ilişkin yeni politikasını açıklayacağını belirten Psaki, "Bu konuşmanın içeriği ülkede kapanmaya gitmek olmayacak. Yeni stratejilerimizi açıklayacak." ifadesini kullandı.
Psaki, şu anda gündemlerinde tam kapanmaya gitmek gibi bir madde olmadığını, halkı olabildiğince aşıya teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.
ABD TEKRAR VİRÜSÜN PENÇESİNDE
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, hızla yayılarak birçok eyalette vaka sayılarını rekor seviyelere çıkaran Omicron varyantı, "kara kışın habercisi" olarak nitelendiriliyor.
Virüsün son mutasyonu olan Omicron varyantı nedeniyle New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC'de vakalar, salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştı.
Ayrıca Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45'ten fazla artarken, vaka sayıları da yüzde 40 artış gösterdi. Ülkede günlük vaka ortalaması ise 123 bin olarak kaydedildi.
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