ABD'nin gönderdiği 90 obüs sisteminin yarısı Ukrayna'ya ulaştı

AA

Günlük basın toplantısında Ukrayna Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Gönderdiğimiz obüslerin yarısından fazlası şu anda Ukrayna’da" dedi.

Kirby, Ukrayna ordusuna gönderilen obüs sistemlerinin yanı sıra 190 bin 155 milimetrelik top mermisinin de ülkeye ulaştığını kaydetti.

Ukrayna ordusuna verilen eğitimlere de değinen Kirby, "50 eğitmene verdiğimiz eğitim bu hafta tamamlandı. Onlar şimdi takım arkadaşlarını eğitmeye gidecek. Şu anda da ikinci grubun eğitimi için çalışıyoruz. Henüz başlayıp başlamadığından emin değilim." dedi.

AA'nın haberine göre; Kirby, ikinci grubun eğitiminin de Ukrayna dışındaki aynı yerde yapılacağını kaydetti.

"RUSYA’NIN NÜKLEER KONUSUNU GÜNDEME GETİRMESİ SORUMSUZCA"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un nükleer silahla kullanımına ilişkin açıklamalarına yönelik bir soruya karşılık Kirby, nükleer bir karşılaşma olasılığını ortaya atma söyleminin "sorumsuzca olduğunu" dile getirdi.

Kirby, "Modern bir nükleer güçten duymayı beklediğimiz şey bu değil. Nükleer bir gücün bu tür bir anlatıyı gündeme getirmesi beklenmemelidir. Kimse bu savaşın şu anki halinden daha fazla tırmanmasını istemiyor. Kesinlikle hiç kimse bu savaşı nükleer alana tırmandırmamalıdır.” dedi.

Rusya’nın düşük tesirli nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin kaygıları olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Kirby, sahayı yakından izledikleri, nükleer konuşlanmalarını değiştirmelerine neden olabilecek bir durum gözlemlemedikleri yanıtını verdi.