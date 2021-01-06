ABD'nin Georgia eyaletindeki 2. tur Senato seçimlerinin ilk kazananı Demokrat Warnock oldu

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, ikinci tura kalan Georgia eyaleti seçimlerinde Senato'da eyalet için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere dün yenilenen seçimlerde, Warnock ipi göğüsledi.
Warnock, dünkü seçimlerde oyların yüzde 50,5'ini alarak Cumhuriyetçi senatör Kelly Loeffler'ı geride bırakarak eyaletinin ilk siyah senatörü oldu.
Georgia eyaletinde ikinci koltuk için yapılan, Demokrat Jon Ossoff ve Cumhuriyetçi David Perdue arasındaki ikinci yarışta ise henüz kazanan açıklanmadı.
Demokrat aday Ossoff'un yarışı Perdue'nün önünde bitirmesi durumunda Demokratlar Senatoda eşitliği sağlayacak.
Warnock, 2005 yılından bu yana eyalet başkenti Atlanta'daki Ebenezer Baptist Kilisesi'nde kıdemli papaz olarak görev yapıyordu.
- İlk turda kimse yüzde 50'yi geçememişti
Senatoda 6 yıllık görev süresi dolan Cumhuriyetçi David Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini almış, rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kalmıştı.
Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi Kelly Loeffler yarışmış, Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu, Loeffler ise yüzde 25,9'unu almıştı.
- Kongredeki dengeyi Georgia belirleyecek
Öte yandan 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senatoda, 50 Cumhuriyetçiye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.
Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senatodaki çoğunluğunu korumuş olacak. Bu da Demokrat Başkan Joe Biden'ı birçok süreçte zora sokabilir.
İkinci senaryoda ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcılığı görevine başlayacak Kamala Harris bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda da Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senatoda sağlayacakları çoğunlukla Biden yönetiminin elini güçlendirmiş olacak.
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