Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD'nin Georgia eyaleti Valisi, yüksek enflasyona karşı 'acil durum' ilan etti

        ABD'nin Georgia eyaleti Valisi, yüksek enflasyona karşı 'acil durum' ilan etti

        ABD'nin Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp, Joe Biden yönetiminin ekonomi politikalarını eleştirerek, yüksek enflasyona karşı eyalette "acil durum" ilan etti. Kemp, eyaletteki akaryakıt vergilerini geçici olarak kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin Georgia eyaleti Valisi'nden enflasyona karşı 'acil durum' hamlesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ​​​​​​​Kemp, basın açıklamasında, eyaletteki akaryakıt vergilerinin geçici olarak kaldırıldığını bildirdi.

        Federal harcamalardan yerli enerji üretimini engelleyen politikalara kadar Biden ekonomisinin yaptığı tek şeyin, orta sınıfın cebinden daha fazla para çıkarmak olduğunu ifade eden Kemp, "Yüksek fiyatlar, aile bütçelerini etkilemeye devam ederken, çalışkan Georgialılar gerçek bir rahatlamayı hak ediyor ve bu yüzden bunu doğrudan pompada onlara iletmek için bir idari emir imzaladım." ifadesini kullandı.

        Vali Kemp, söz konusu acil durum kararı altında Georgialıların akaryakıtta her galon (3,78 litre) için 31 ila 35 sent arasında tasarruf edeceklerini kaydetti.

        Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artması üzerine Kemp, mart 2022’de yine vergileri 10 ay boyunca geçici olarak askıya almış, bu sürede Georgialıların 1,7 milyar dolar tasarruf ettiği bilgisini paylaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #abd enflasyon verisi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eylül ayı da kurak geçecek
        Eylül ayı da kurak geçecek
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Yeniler sahaya iniyor!
        Yeniler sahaya iniyor!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Habertürk Anasayfa