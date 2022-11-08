Florida'da seçim sonrası kasırga uyarısı!

ABD'nin Florida eyaletinde, ara seçimlerin yapılacağı günün hemen ertesinde yeni bir kasırganın etkili olması beklenirken, muhtemel sel baskınları ve yıkımları asgariye indirecek tedbirler kapsamında bölgesel olağanüstü hal kararı alındı.
Miami merkezli Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC), Bahama Adaları'ndan yaklaşan Nicole fırtınasının 9 Kasım'da Florida eyaletine ulaşarak şiddetli bir kasırgaya dönüşme ihtimalini açıklaması üzerine Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletin 34 ilçesinde olağanüstü hal ilan etti.
NHC, ABD'de 8 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimlerin hemen ardından ülke ana karasına ulaşacak muhtemel kasırganın, Miami'nin kuzeyinde ve Atlantik Okyanusu kıyısındaki Hallandale Plajı'ndan Daytona Plajı'nın hemen kuzeyine ve iç kesimlerdeki Okeechobee Gölü'ne kadar etkili olacağının beklendiğini belirtti.
"FLORİDALILARI HAZIRLIKLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"
DeSantis yaptığı açıklamada, "Bu fırtına şu anda çok daha güçlü olacak gibi görünmese de, tüm Floridalıları hazırlıklı olmaya ve yerel acil durum yönetim yetkililerinden gelen duyuruları dinlemeye çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.
NHC'nin internet sayfasında, fırtınanın şu an Bahama Adaları açıklarında etkili olduğu ve hızının azami 75 kilometreye kadar yükseldiği, çarşambadan cuma gününe kadar Florida başta olmak üzere, Georgia ile Kuzey-Güney Carolina eyaletlerinde de etkili olacağı bilgileri paylaşıldı.
Florida daha önce, 28 Eylül'de, "kategori 4 " şiddetinde ulaşan Ian Kasırgası'nın yıkımına uğramış, 1935'ten bu yana yaşanan en şiddetli kasırga nedeniyle eyalette yerel kaynaklara göre en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.
Kasırga nedeniyle oluşan enkazın bir kısmının hala temizlenmediği eyalette 50 milyar dolara yakın ekonomik tahribat oluşmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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