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Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette bazı plajların açılmasına onay verdi. Yürüyüş, koşu, sörf, yüzme, bisiklet sürme gibi egzersizler için açılan bazı park ve plajlar, 06.00-11.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde serbest olacak.

Plajlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ise Twitter'da tepkilere neden oldu.

30 Nisan'a kadar ''Evde kal'' talimatının uygulandığı Florida'da şimdiye kadar 25 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken, 740 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD genelinde şimdiye kadar 715 bin 536 kişi virüsten etkilendi, 37 bin 625 kişi ise hayatını kaybetti.