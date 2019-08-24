24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek milli takım kadrosu şekillendi.
ABD'nin 12 kişilik nihai kadrosu şöyle:
Harrison Barnes (Sacramento Kings),Jaylen Brown (Boston Celtics),Joe Harris (Brooklyn Nets),Brook Lopez (Milwaukee Bucks),Khris Middleton (Milwaukee Bucks),Donovan Mitchell (Utah Jazz),Mason Plumlee (Denver Nuggets),Marcus Smart (Boston Celtics),Jayson Tatum (Boston Celtics),Myles Turner (Indiana Pacers),Kemba Walker (Boston Celtics),Derrick White (San Antonio Spurs).
Turnuvada, ABD'nin başantrenörlük görevini San Antonio Spurs'u çalıştıran deneyimli teknik adam Gregg Popovich üstlenecek. Popovich'in yardımcılığını ise Steve Kerr (Golden State Warriors),Lloyd Price ( Atlanta Hawks) ve Jay Wright (Villanova Universititesi) yapacak.
13 YIL SONRA İLK KEZ KAYBETTİ
Öte yandan, turnuva hazırlığı kapsamında Avustralya ile hazırlık maçına çıkan ABD, rakibine 98-94 mağlup oldu. Bu sonuçla ABD, 2006'dan bu yana ilk kez yenilerek 78 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Maç sırasında sakatlanan takımın yıldızlarından Kyle Kuzma'da zorunlu olarak kadrodan çıkarıldı.
ABD Milli Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda Türkiye, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek. A Milli Takım ile ABD arasındaki karşılaşma, 3 Eylül Salı günü oynanacak.
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