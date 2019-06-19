19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin Beşar Esed rejimine fırsat varken askeri müdahalede bulunmamasının hata olduğunu belirterek, "ABD artık Suriye'nin geleceğine hükmedemez." dedi.
Ford, eski Fransa'nın Şam Büyükelçisi Michel Duclos ile Washington Enstitüsünün düzenlediği "Esed’in düşüncesi: Suriye buraya nasıl geldi ve rejim nereye gitmek istiyor" başlıklı panelde konuştu.
Esed rejiminin İdlib’de hava saldırılarına rağmen ilerleme kaydedemediğini belirten Ford, rejimin asker sıkıntısı yaşadığını bunun yanı sıra ele geçirdiği bölgelerde de istikrar adına hiçbir şey yapmadığını dile getirdi.
Suriye’nin batısında eş-dost kapitalizminden öteye gitmeyen bir ekonominin söz konusu olduğunu ifade eden Ford, istihbarat örgütlerine ve Rusya’ya bağımlı Esed'in, Suriye halkının ekonomisini çok da dert etmediğine dikkati çekti.
Buna karşın, ABD'nin tıpkı İran’a yaptığı gibi Suriye’yi de ekonomik olarak boğmaya çalıştığını söyleyen Ford, “Bu (ekonomik yaptırımlar) Esed’i indirmeye yetmedi. Aslında bunlar Esed’in çok da umurunda olmadı. Esed halkının refahını değil kendi ailesini ve yöneticiliğini düşünüyor.” dedi.
ABD’nin Suriye stratejisinin geleceğine dair değerlendirmelerde de bulunan Ford, şöyle konuştu:
"ABD’nin artık Suriye’nin geleceğine hükmedebileceğini sanmıyorum. Bir daha söylüyorum Amerika Suriye’nin geleceğine hükmedemez. Bir savaş vardı ve askeri üstünlük savaşlarda önemlidir. Obama döneminde biz sürekli Suriye’de askeri bir çözüm mümkün değil diyorduk. Büyük ölçüde yanıldık, (askeri çözüm) vardı. Esed henüz ülkenin tamamını ele geçirememişse de ele geçirmeye çalışmayacağına dair kafamda tek şüphe yok."
Esed rejiminin henüz YPG/PKK’nın kontrolündeki kuzeydoğu Suriye’de ABD’den daha iyi oynamamış olmasının kendisini şaşırttığını belirten Ford, rejimin Ruslar üzerinden YPG/PKK’ya bazı sözler vermesinin şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.
Esed rejiminin YPG/PKK ile yakınlaşma sürecinin çok zaman almayacağını ifade eden Ford, "ABD’nin doğu Suriye’yi elinde tutarak büyük bir koza sahip olduğu fikrine gelince bunun için Esed’in ekonomik yaptırımları önemsediğine inanmanız gerekir. Esed önemsemiyor. ABD’nin asker kaybının kesinlikle olmayacağını hesap ediyorsunuzdur. Öyle bir durum da yok." dedi.
Amerikan halkının da ABD'nin Suriye’nin doğusunda neden asker bulundurduğunu anlamadığını kaydeden Ford, "Amerika’nın doğu Suriye’de temel misyonunun ne olduğunu anlatmak oldukça zor olacak.” dedi.
ABD’nin eninde sonunda Suriye’den çıkmak zorunda kalacağını dile getiren Ford, "Suriye’nin doğusunda 2011’de olayların başlamasına ve sonrasında ise DEAŞ’ın ortaya çıkmasına neden olan koşullar aynen duruyor." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!