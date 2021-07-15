ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, 15 Temmuz darbe kalkışması hakkında AA'ya konuştu:

Kimmitt, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
5 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe kalkışması sırasında Bağdat’ta olduğunu ve gelişmeleri televizyondan takip ettiğini aktaran Kimmitt, “Bir asker olarak beni üzdü. Çünkü anayasada ordudan devleti korumasını isteyen bazı unsurlar olsa da, ordu anayasal sorumluluklarının dışına çıktı.” diye konuştu.
Ordunun hükümete ve halka karşı sorumlu olması gerektiğini belirten Kimmitt, “O zaman darbe planlayıcıları hükümetin, daha da önemlisi Türkiye halkının çıkarları için çalışıyormuş gibi görünmüyordu.” ifadesini kullandı.
- “Türk halkının kalkışmayı reddetmesi bir gurur kaynağı olarak kabul edilmelidir”
Emekli Tuğgeneral, 15 Temmuz gecesi Türk halkının darbeye karşı çıkmasından övgüyle söz ederek, şunları kaydetti:
“Türkiye halkı, askeri bir diktatörlüğe doğru gidiyor görünen ülkeden endişe duyarak darbeye karşı durdu. Ordunun motivasyonu her ne olursa olsun, Türk halkının bu kalkışmayı reddetmesi bir gurur kaynağı olarak kabul edilmelidir. Ve bunu sadece kelimelerle reddetmediler, eylemleriyle reddettiler ve çoğu durumda hayatlarıyla reddettiler.”
- “ABD’nin kasıtlı olarak Gülen’i barındırdığını düşünmüyorum”
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi konusuyla ilgili soruya ise Kimmitt, bunun yasal bir mevzu olduğunu ve mahkemelerde çözülmesi gerektiğini savunarak, “ABD’nin kasıtlı olarak Fetullah Gülen’i barındırdığını düşünmüyorum.” dedi.
Kimmitt, “Bu iade konusu, ABD Başkanı ve Kongre'nin verebileceği bir karar değil, hukuki bir meseledir ve umarım bu konudaki yasal sorunlar bir an önce çözülür. Bunun, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde hassas bir nokta olduğunu anlıyorum. Ama aynı fikirde olmama konusunda anlaşalım ve işi mahkemelerimize bırakalım.” diye konuştu.
ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Kimmitt, şu değerlendirmede bulundu:
“Açık konuşalım, stratejik ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar zayıf. Bu talihsiz bir durum çünkü Türkiye güçlü bir müttefik. Sadece Fetullah Gülen değil, aynı zamanda F-35, S-400 gibi iki ülkenin bu noktada anlaşamadığı bir dizi konu var. Bu yüzden, iki ülke arasındaki diplomasi ve iyi niyetin bunu ileriye götürebileceğini ve böylece Türkiye ile ilişkilerimizi eskisi gibi geri getirebileceğimizi umuyorum. Umarım öyle de olacak.”
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