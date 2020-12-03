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ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton kamera karşısında koronavirüs aşısı olmaya gönüllü olduklarını açıkladı. Eski başkanlar aşının güvenilir olduğunu kanıtlamak için kamera karşısına geçeceklerini belirtti.

3 eski başkan, aşı için farkındalığı arttırmayı, aşının güvenilirliğini kanıtlamayı ve halka güven vermeyi hedefliyor.

CNN International'da yer alan haberde, yetkililer, "ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'ye doğru zaman geldiğinde George Bush'a bilgi verilmesini istiyor. Fauci aşının güvenilir olduğunu söylemesinin ardından Bush, kamera karşısında aşı olacağını söyledi" dedi.

Bill Clinton'ın basın ofisinden CNN'e yapılan açıklamada, aşı kampanyasında yer alacağı belirtildi. CNN'e konuşan yetkililer, "Clinton mümkün olan en kısa sürede aşı olmak istedi. Tek istediği Amerikan halkına güvenilir olduğunu kanıtlamak" ifadelerini kullandı.

Barack Obama ise geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında "Ben Fauci'yle birlikte çalıştım ve ona kesinlikle güveniyorum. Eğer Fauci bu aşı güvenilir derse, hemen yaptıracağım. Hatta bunu televizyon ekranlarında yapacağım ya da kendim kaydedeceğim. İnsanlar bilime güvendiğimi görsün" değerlendirmesinde bulundu.