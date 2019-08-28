28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz petrol ve doğal gaz devi BP, ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan ve ülkenin en verimli petrol sahası olarak bilinen Prudhoe Bay'den çekileceğini duyurdu.
BP'den yapılan açıklamada, Prudhoe Bay dahil olmak üzere, şirketin Alaska eyaletindeki bütün paylarını toplam 5,6 milyar dolara Amerikalı Hilcorp Energy Company'e satmak için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Alaska'da 1959'da faaliyetlerine başlayan ve 1968'de ilk petrol kuyusunu açan BP'nin eyaletin kuzey kıyısında bulunan Prudhoe Bay'de yüzde 26 payı bulunduğuna yer verilen açıklamada, 1977'den bugüne kadar 13 milyar varil üretilen Prudhoe Bay'in ABD tarihindeki en verimli petrol sahası olduğu vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Grup Üst Yöneticisi Bob Dudley, şirketin yarım asırdan fazladır Alaska'da faaliyet gösterdiğini ifade ederek, BP'nin uzun dönem stratejisi kapsamında ABD ve dünyanın diğer bölgelerindeki projelere odaklanacağını aktardı.
ABD'DE 3 YILDA 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Prudhoe Bay'deki yüzde 26'lık payına ek olarak 1970'lerde yapımına katkıda bulunduğu bin 200 kilometrelik Trans Alaska Petrol Boru Hattında yüzde 49'luk payı olan BP'nin, Alaska'da birçok petrol ve doğal gaz sahası ve boru hatlarında payı bulunuyor.
Alaska eyaletindeki günlük ortalama petrol üretimi 74 bin varil olan BP, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki açık deniz faaliyetleri dahil olmak üzere ülke genelinde günlük ortalama 921 bin varil petrol üretiyor.
BP'nin son 3 yılda ABD'ye yaptığı toplam yatırım 20 milyar doları geçerken, şirket bu ülkede 3 rafineri, 2 petrokimya tesisi ve 7 binden fazla yakıt istasyonu işletiyor.
Alaska'nın en büyük özel petrol ve doğal gaz şirketi olan Hilcorp Energy Company'nin ise bu eyaletteki günlük ortalama petrol üretimi 75 bin varil seviyesinde bulunuyor.
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