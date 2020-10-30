ABD'nin çoğu bölgesinde gri kurtlara yönelik koruma kararı kaldırıldı

Alınan karar çerçevesinde ülkenin birçok kesimindeki gri kurtlar üzerinde uzun süredir devam eden federal koruma ve eyaletlere avcıları denetlemek için verilen görev sona erdi.
Koruma kararının kaldırılmasını izleyen 5 yıllık süreçte kurtların popülasyonu vahşi yaşam görevlileri tarafından izlenmeye devam edecek.
Diğer yandan, ülkenin güneybatısındaki küçük bir Meksikalı gri kurt popülasyonunun korunması sürecek.
ABD İçişleri Bakanlığının, 3 Kasım Başkanlık seçimlerinden birkaç gün önce yaptığı duyuru, Michigan, Minnesota ve Wisconsin'deki kurt avlarının yeniden başlamasına yol açabileceği endişesine neden oldu.
Kararın, Minnesota'da daha fazla madenciliğe ve Alaska'da ağaç kesmeye izin vermek için atılan adımlar da dahil olmak üzere seçim yarışının son günlerinde kırsaldaki seçmenlere hitap eden, çevre konusundaki bir dizi idari işlemin en sonuncusu olduğu ifade ediliyor.
- Çevre grupları karara tepki gösterdi
Eğlence amaçlı kurt avına karşı çıkan Minnesota Valisi Tim Waltz, kararı hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.
Vahşi yaşamı koruma dernekleri de karara karşı hukuki mücadele sözü verdi.
Daha önce yönetimin korumaları kaldırma önerisini inceleyen bazı biyologlar ve eski hükümet yetkilileri, bunun bilimsel gerekçelerden yoksun olduğu görüşünde birleşti.
Çevre grupları, California eyaleti de dahil olmak üzere Batı Kıyıları eyaletlerinde küçük kurt popülasyonlarını korumak ve yeni alanlara yayılmalarına yardımcı olmak için korumaların hala gerekli olduğunu savundu.
Wisconsin Üniversitesinde çevre çalışmaları Profesörü Adrian Treves, daha önce federal kontroller kaldırıldığında olduğu gibi kurtların Batı Büyük Göller bölgesinde de sayılarının düşeceğinin kesin olduğu değerlendirmesinde bulundu. Treves, yapılan araştırmanın, kaçak avcıların federal yaptırım olmamasından cesaret aldığını ortaya koyduğunu söyledi.
Diğer yandan çiftçiler ve avcılar kararı memnuniyetle karşıladı.
Wisconsin eyaletinde yaşayan Ashleigh Calaway, Temmuz 2019'da, aile çiftliğindeki 13 koyunun kurtlar tarafından telef edildiğini belirterek, devlet destekli avlar yoluyla kurt sayısının azaltılmasının bu tür saldırıları önlemeye yardımcı olacağını savundu.
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