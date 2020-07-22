ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı

Chicago polisi tarafından yapılan açıklamada, Rhodes isimli cenaze evinin yakınında yaşanan silahlı saldırıda en az 14 kişinin yaralandığı ve yaralıların 5 farklı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İtfaiye yetkilileri, akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralananların cenaze evindeki bir merasime katıldıkları ve 9'unun durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.
Amerika’nın yerel ve ulusal birçok medya kanalında yer alan haberlerde saldırı ile ilgili bir kişinin gözaltında olduğu belirtildi.
Görgü tanıklarının ifadelerine yer verilen haberlerde birden fazla silahın kullanıldığı olay, küçük bir savaşa benzetilirken, saldırının yaşandığı sokakta düzinelerce boş mermi kovanının bulunduğu ifade edildi.
Chicago'da, Haziran ayında bir hafta sonu yaşanan silahlı saldırılarda da en az 14 kişi ölmüş, 90 kişi de yaralanmıştı.
- Chicago ABD'de en çok şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerden
ABD’nin Illionis eyaletine bağlı Chicago kenti, ülkede şiddet olaylarının en fazla yaşandığı kentlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.
Amerikan gazetesi New York Times'ın 5 Temmuz tarihli haberinde, Chicago Polis Departmanına dayandırdığı bilgilere göre, şehirde bu yıl 2 Temmuz'a kadar en az 336 kişi öldürüldü.
Chicago'nun üç katı yoğunluğa sahip New York şehrinde ise haziran ayı sonuna kadar sadece 176 kişi şiddet olaylarında hayatını kaybetti.
Polis kayıtlarına göre, Chicago'da 2017'de 658, 2018'de 567 ve 2019'da 492 cinayet yaşandı.
Chicago Üniversitesi Suç Laboratuvarı tarafından yayımlanan araştırmada da polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için düzenlenen protestoların yaşandığı mayıs ayının son haftasında, şehirde 85 kişinin silahlı saldırılarda yaralandığı, 24 kişinin de öldüğü açıklanmıştı.
Araştırmada, 18 kişinin hayatını kaybettiği 31 Mayıs gününün ise, "son 30 yılda Chicago’nun gördüğü en ölümcül gün'' olduğu belirtilmişti.
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