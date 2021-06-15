Chicago polisinden yapılan açıklamada, şehrin güney kısmındaki Englewood Mahallesi'nde yerel saatle 05.45 civarında duyulan silah sesleri üzerine olay yerine intikal edildiği belirtildi.

Bir evde başlayan tartışma üzerine çıktığı anlaşılan silahlı kavgada 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 4 kişinin de civardaki hastanelere kaldırıldığı, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olayın geçtiği bölgenin trafiğe kapatıldığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü aktarıldı.