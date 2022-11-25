Chicago'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

HABERTURK.COM / Ajanslar

Chicago Polis Müfettişi David Brown bir aracın hızla hareket ederek ters yönde ilerlediğini, kavşağa girdiğinde 7 arabaya çarparak durduğunu sonrasında ise aracın alev aldığını açıkladı.

Arabadaki iki kişi hayatını kaybederken, 7'si çocuk toplam 16 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirtildi.

Brown, kazaya karışan aracın Markham Illinois'ten çalındığını ve içinde silahların bulunduğunu söyledi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

* Haberin görselleri Associated Press'in videosundan servis edilmiştir.