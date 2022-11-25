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ABD'nin Chicago kentinde kaza: 2 kişi öldü, 7'si çocuk 16 kişi yaralandı

Chicago Polis Departmanı Çarşamba akşamı meydana gelen kazada iki kişinin öldüğünü ve 7'si çocuk olmak üzere 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Giriş: 25.11.2022 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'nin Chicago kentinde kaza: 2 kişi öldü, 7'si çocuk 16 kişi yaralandı
Chicago'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Chicago Polis Müfettişi David Brown bir aracın hızla hareket ederek ters yönde ilerlediğini, kavşağa girdiğinde 7 arabaya çarparak durduğunu sonrasında ise aracın alev aldığını açıkladı.

Arabadaki iki kişi hayatını kaybederken, 7'si çocuk toplam 16 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirtildi.

Brown, kazaya karışan aracın Markham Illinois'ten çalındığını ve içinde silahların bulunduğunu söyledi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

* Haberin görselleri Associated Press'in videosundan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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