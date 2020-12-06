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Los Angeles ve San Diego kentlerinin de olduğu bölgede gece yarısı yürürlüğe girecek olan talimattan 27 milyon kişi etkilenecek.

Bu adım San Francisco Körfezindeki 5 yerleşim yerine uygulanan "evde kal" talimatının ardından geldi.

Talimata göre, restoranlar, eğlence mekanları, berber dükkanları, sinemalar, çocuk parkları ve iç mekanda düzenlenen tüm eğlence aktiviteleri yasaklandı.

Ayrıca, seyahatler de izne tabi olacak, okullar ve alt yapı kurumları açık kalacak.

Eyaletteki evde kal talimatı en az 3 hafta yürürlükte olacak ve sürenin sonunda eyaletin yoğun bakım boş yatak kapasitesi yüzde 15'e ulaşana kadar kısıtlama devam edecek.

California Valisi Gavin Newsom, yoğun bakım boş yatak oranının Güney California'da yüzde 12,5'e San Jaoquin bölgesinde ise yüzde 8'e düştüğünü açıklamıştı.

Eyalet verilerine göre, sadece cumartesi günü 25 binden fazla yeni vaka tespit edilirken, 10 bin 200 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.

California'da son haftalarda vakalar hızla artmaya başlarken, Kovid-19'a ilişkin dünyadaki verileri derleyen Worldmeters sitesine göre şu anda eyaletteki toplam vaka sayısı 1 milyon 340 bin 716'ya ulaşmış durumda.