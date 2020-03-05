05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin California eyaletinde Kovid-19 nedeniyle "acil durum" ilan edildi
- Avustralya, Güney Kore’yi seyahat yasağı kapsamına aldı - Güney Kore'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 35'e, toplam vaka sayısı ise 5 bin 766'ya çıktı
ANKARA/ ABD'nin California eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin yaşamının yitirmesinin ardından "acil durum" ilan edildi.
ABD basınındaki haberlere göre, California'nın 12 idari bölgesinde 50'den fazla kişide yeni tip koronavirüs görüldü.
Eyalette acil durum ilanı, California Valisi Gavin Newsom tarafından duyuruldu.
ABD'de Washington ve Florida eyaletlerinde de yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla acil durum ilan edilmişti.
ABD genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselmiş, California eyaletinde ilk kez bir kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirmiş, Washington eyaletinde de 10 kişi ölmüştü.
ABD'de çoğu Washington'da olmak üzere 15 eyalette 160 virüs vakası bulunuyor.
- Avustralya, Güney Kore’yi de seyahat yasağı kapsamına aldı
Öte yandan, yeni tip koronavirüse yakalanan 53 kişiden ikisinin hayatını kaybettiği Avustralya’da Başbakan Scott Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Çin ve İran’dan gelen yabancılara uyguladıkları seyahat yasağını, Güney Kore’yi de ekleyerek 14 Mart’a kadar uzattıklarını duyurdu.
İtalya’dan gelenlere seyahat yasağı uygulanmayacağını ancak bu kişilerin gelişmiş tarama yönteminden geçirileceğini belirten Morrison, "Kore ile ilgili bu kararı almamızın sebebi, oradan gelenlerin sayısı İtalya’dan gelenlerden daha fazla. Bu yasak yürürlüğe konuldu çünkü en iyi korumayı ve yayılmanın yavaşlamasını bu yöntem sağlıyor." dedi.
Toplantıda Morrison'a Sağlık Bakanı Greg Hunt ve Avustralya Sağlık Şefi Brendan Murphy de eşlik etti.
Seyahat yasağı kapsamında Çin, İran ve Güney Kore’den Avustralya’ya girmek isteyen yabancı uyrukluların, memleketlerinden ayrılmalarından itibaren bir başka ülkede 14 gün geçirmeleri şartı aranıyor. Söz konusu ülkelerden dönen Avustralya vatandaşlarından ise kendilerini 14 gün boyunca tecrit etmeleri isteniyor.
- Güney Kore'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 35'e yükseldi
Yonhap ajansının haberine göre Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 438 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle Güney Kore'de görülen toplam vaka sayısının 5 bin 766'ya ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Ganglip, basına verdiği demeçte, hükümetin, Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü Daegu şehriyle Cheongdo bölgesinin ardından son günlerde virüs vakalarında hızla artış görülen komşu Gyeongsan şehrini salgın nedeniyle ülkenin üçüncü "özel bakım bölgesi" olarak belirlediğini açıkladı.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 endişesiyle toplam 96 ülke ve bölgenin, Güney Kore'den gelen kişilere giriş kısıtlamaları veya daha katı karantina prosedürleri uyguladığı kaydedildi.
Açıklamada, yerel saatle 09.00 itibarıyla 36 ülke ve bölgenin, son 2 haftada Güney Kore'ye seyahat eden yolcular için giriş yasağı getirdiği belirtildi.
Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Devlet Başkanı Moon Jae-in'e şahsi bir mektup göndererek, virüsle mücadelede destek ve dostluk mesajı verdiği bildirildi.
Açıklamada, Kim'in mektubunda, Güney Kore'nin Kovid-19'a karşı mücadelesine destek verdiği, Güney Kore halkının sağlığı için iyi dileklerde bulunduğu aktarıldı.
Moon'un da mevkidaşına minnettarlığını ifade eden bir mektup gönderdiği kaydedildi.
,Recep Şakar,Zehra Ulucak
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