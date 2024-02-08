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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'nin bütçe açığında artış beklentisi - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'nin bütçe açığının 10 yılda artması bekleniyor

        ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin bütçe açığının 2034'te 2,6 trilyon dolara ulaşacağını öngördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 08:13 Güncelleme: 08.02.2024 - 08:13
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        ABD'nin bütçe açığında artış beklentisi
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        ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), "Bütçe ve Ekonomik Görünüm: 2024-2034" raporunu yayımladı.

        Raporda, 2023 mali yılında 1,7 trilyon dolar olan federal hükümetin bütçe açığının bu yıl 1,6 trilyon dolara gerilemesinin beklendiği bildirildi.

        Bütçe açığının gelecek yıl ise 1,8 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiği belirtilen raporda, bütçe açığının 2034'te ise 2,6 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğü aktarıldı.

        Raporda, geçen yıl yüzde 97,3 olan kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının ise bu yıl yüzde 99'a çıkmasının, 2034'te ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 116'yı bulmasının beklendiği kaydedildi.

        Kısmen sıkı para politikasının bir sonucu olarak işsizlik arttıkça ekonomik büyümenin 2024'te yavaşlayacağı belirtilen raporda, geçen yıl yüzde 3,1 olan ülke ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek yıl yüzde 2,2 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

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