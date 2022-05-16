ABD'nin Buffalo şehrinde silahlı saldırı: Özellikle siyahlar hedef alındı
ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo şehrinde Cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırının ardından belediye başkanı, saldırganın özellikle siyahları hedef aldığını açıkladı. Daha önce soruşturma geçiren şüphelinin böyle bir saldırıyı düzenleyebilmesi tepkilere neden oldu.
ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo şehrinde Cumartesi günü gerçekleştirilen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yetkililer, şüphelinin saldırı öncesi olay yerine giderek hazırlık yaptığını; özellikle siyahların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi seçtiğini ve siyahları hedef aldığını söyledi.
18 yaşındaki şüpheli Payton Gendron, olayın ardından yakalanarak tutuklandı. Gendron'un saldırı düzenlemek için 320 kilometre mesafeden arabayla geldiği açıklandı.
Saldırı, "ırkçı motivasyonla yapılan şiddet içerikli radikal bir eylem" olarak soruşturuluyor.
Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown da, saldırganın "mümkün olabildiğince fazla sayıda siyah kişiyi öldürmeyi" hedeflediğini söyledi.
Bu açıklamaların ardından, halihazırda polisin radarına girmiş olan ve daha önce de bir soruşturma geçiren Gendron'un nasıl böyle bir saldırıyı gerçekleştirebildiği üzerine soru işaretleri oluştu.
Gendron geçen yıl Haziran ayında, okuduğu liseye saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Olay polise yansımış ve Gendron'la ilgili "akıl sağlığı soruşturması" yapılmıştı.
Soruşturmanın ardından Gendron'un 180 sayfalık bir dosya hazırladığı; bu dosyada kendisinden "beyazların üstünlüğünü savunan bir faşist" olarak bahsettiği belirtildi.
New York Valisi Kathy Hochul da, ABD News'e yaptığı açıklamada polisin tutumunu eleştirdi ve "İnsanların bu adam hakkında ne bildiğini ve ne zamandan beri bildiğini merak ediyorum" dedi.
Polis, saldırganın bir gün önce de olay yerine gidip 'araştırma ve hazırlık yaptığını' söyledi.
New York Başsavcısı Letitia James de, saldırı için "açıkça ırkçı bir ülke içinden kaynaklı terör saldırısı" dedi; bürosunun Gendron'un online ortamda yaptığı ırkçı paylaşımlara odaklandığını açıkladı:
"Bu olay her gün nefretle ateşlenen hasta, delirmiş bir birey tarafından yapıldı."
Buffalo'da saldırının düzenlendiği ve çoğunlukla siyahların yaşadığı bölgede ise tepki büyüyor. Pazar gecesi ellerinde mumlarıyla nöbet tutan yerel halktan bir kişi, siyahlara yönelik öfkeye vurgu yaparak "bir kişinin böyle bir şey yapabilmiş olması canımı çok acıtıyor" dedi.
Gendron'un hedef 13 kişiden 11'i siyahtı. Vurulan 13 kişiden 10'u hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında oğluna doğum günü pastası alan bir adamla bakımevindeki eşini ziyaret ettikten sonra alışveriş yapan bir kadın da vardı.
Gendron, saldırı anını da canlı yayında sosyal medya hesabından paylaştı. Komplo teorileriyle dolu olan "manifesto" adını verdiği ırkçı paylaşımlarını da sosyal medya hesabında herkese açtı.
Askeri koruma kıyafetleri giyen saldırgan, Buffalo'daki Top Friendly Market'in önüne arabasıyla gitti; sosyal medya hesabından canlı yayın başlattı.
Polisin yaptığı açıklamaya göre görüntülerde, elinde silahıyla markete girerken güvenlik görevlisinin kendisini durdurmak için ateş ettiği; ancak kurşun geçirmez yeleği olduğu için Gendron'un yara almadığı, ardından güvenlik görevlisini öldürerek markete girdiği ve 12 kişiyi daha vurduğu görülüyor.
Olayın hemen ardından tutuklanan Gendron, "suçsuz olduğunu" savundu.
ABD Başkanı Joe Biden da Buffalo'ya gideceğini açıkladı, "aşırı ırkçı yaklaşımları kınadığını" duyurdu.
Cumartesi günü düzenlenen saldırı, 2022 yılında ABD'de düzenlenen en büyük silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti. ABD'de her yıl silahlı saldırılarda -intiharlar da dahil- 40 bin kişi hayatını kaybetti.
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ABD'nin Buffalo şehrinde silahlı saldırı: Özellikle siyahlar hedef alındı/abd-nin-buffalo-sehrinde-silahli-saldiri-ozellikle-siyahlar-hedef-alindi-3439786
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