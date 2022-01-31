ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden kritik Rusya iddiası

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BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın saldırgan, istikrarsızlaştırıcı davranışının dünya genelinde oluşturduğu riskleri ele alması gerektiğini söyleyen Greenfield, 'Rusya'nın Ukrayna ile çatışma yerine diplomasi yolunu tercih edeceğini umduklarını' ifade etti.

Linda Thomas-Greenfield, Avrupa'da karşı karşıya oldukları bu durumun 'acil ve tehlikeli' olduğunu söyleyerek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda kararlı, hızlı ve birlik içinde olacağız" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, BM üye devletlerini yalnızca Rusya'nın açıklamalarını değil, eylemlerini de değerlendirmeye çağırdı. Greenfield, Rusya'nın eylemlerinin "uluslararası barış ve güvenlik ve BM Sözleşmesi için açık bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

RUSYA: KANIT YOK

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir askeri planı olduğuna dair bir kanıt olmadığını ifade etti.

Ukrayna meselesini tartışmayı reddetmediklerini belirten Nebenzya, "Biz sadece bugün burada neyi tartıştığımızı anlamıyoruz" dedi. Nebenzya, "Rusya, histeriklere neden olmadan sık sık kendi topraklarında asker konuşlandırdı" diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna sınırına 100 bin Rus askeri konuşlandırıldığını doğrulamadı.

Ukrayna krizinin 'yerel' bir kriz olduğunu iddia eden Temsilci, 'Rusya'nın hiçbir dahlinin olmadığını' söyledi.

ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ

Ukrayna krizi nedeniyle gerilen ABD-Rusya ilişkilerinde yoğun diplomatik temaslar devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın telefonda görüşeceklerini duyurdu.