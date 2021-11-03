ABD seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar!

SON DAKİKA: ABD'nin birçok eyaletinde halk eyalet valisini seçmek için sandığa gitti: Dikkat çeken sonuçlar

HABERTURK.COM / Ajanslar

New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Eric Adams kazandı.

New Yorklular kentin 110. belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.

New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi rakibi, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini Adams kazandı.

61 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

NEW YORK'A TÜRK DOSTU, VEGAN, ESKİ POLİS BELEDİYE BAŞKANI

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.

Diyabet nedeniyle sol gözündeki görme kaybını vegan olduktan sonra geri kazandığını söyleyen Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle de dikkati çekiyor.

Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen Adams, 1 Ocak 2022'de belediye başkanlığını iki dönem bu görevi yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.

DEMOKRATLARIN KALESİ VIRGINIA'DA ZAFER CUMHURİYETÇİLERİN

Cumhuriyetçi ve Demokrat vali adaylarının başa baş bir yarış götürdüğü ABD'nin Virginia eyaleti, yeni valisini belirledi. Resmi olmayan sonuçlara göre valilik seçimin Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin kazandı.

Cumhuriyetçi aday Youngkin oyların yüzde 51'ini alırken, Demokrat rakibi Terry McAuliffe oyların yüzde 48.3'ünü aldı.

"Demokratların kalesi" olarak bilinen Virginia'da bu yıl adaylar arasındaki başa baş yarış ve anketlerde son 1 haftada Cumhuriyetçi adayın öne geçmesi ise seçimleri ayrıca önemli hale getirdi.

Uzmanlar, eyaleti Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda ABD Başkanı Joe Biden ile Demokratların, 2022 Kongre ara ve 2024 başkanlık seçimlerinde zora düşeceğini belirtiyor.

DEMOKRATLAR ENDİŞELİ

Hem Beyaz Saray'da hem de Kongrenin her iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda üstünlüğü elinde tutan Demokratlar, Virginia'daki valilik seçimlerini kaybetmekten endişeli.

Biden'ın 2020'deki başkanlık seçimlerinde 10 puan farkla kazandığı Virginia'da Cumhuriyetçi bir adayın kazanması durumunda Demokratlar, 2022 Kongre ara ve 2024 başkanlık seçimlerinde zor duruma düşebilir.

BOSTON'A İLK KEZ KADIN BELEDİYE BAŞKANI

Boston eyaletinde ilk kez bir kadın ve bir Asyalı belediye başkanı seçildi. Kent Konseyi Üyesi Michelle Wu'yu şehrin en üst düzey siyasi ofisinde görev yapmak üzere görevlendirildi.

Boston'da uzun yıllardır belediye başkanlığı görevine 'beyaz erkekler' seçiliyordu.

Wu oyların yüzde 63'ünü alırken, rakibi Annissa Essaibi George oyların yüzde 37'sini aldı.

Ebeveynleri Tayvan'dan ABD'ye göç eden Wu'nun seçilmesi, Boston'daki gelenekten bir başka kopuşu işaret ediyor. Chicago'da büyüyen Wu, Harvard Üniversitesi ve Harvard Hukuk Okulu'na katılmak için Boston'a taşındı.

Uzmanlar, Boston seçmeninin tipik olarak kökleri Boston'a dayanan kişileri belediye başkanı seçtiğini söyledi.